В Раде кипит работа: до замов Яценюка руки дойдут только завтра

Согласительный совет председателей пяти фракций Верховной Рады определил порядок распределения руководящих должностей в парламентских комитетах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом шла речь сегодня на заседании Согласительного совета, который проходил под председательством председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Лидеры фракций согласовали базовый принцип распределения руководящих должностей в парламентских комитетах: в случае, если председатель комитета принадлежит к парламентскому большинству, то должности первого заместителя и секретаря Комитета предоставляются представителям меньшинства, и наоборот.

Вопрос относительно количественного состава руководящих органов комитетов будет рассматриваться после окончательного определения персонального состава каждого комитета.

Руководство фракции Партии регионов обязалось сегодня до конца дня предоставить свои предложения по персональному составу комитетов.

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос процедуры поименного голосования во время рассмотрения вопроса о назначении премьер-министра Украины во вторник, 18 декабря.

В частности, сегодня состоится заседание Счетной комиссии, на котором будут рассматриваться все технические регламентные аспекты проведения такого голосования. При этом председатель ВР отметил необходимость соблюдения определенных ранее процедур относительно поименного голосования при условии ответственности и взаимоуважения парламентариев.

Относительно вопроса избрания заместителей председателя Верховной Рады участники заседания пришли к решению об окончательном согласовании позиций на очередном заседании Согласительного совета во вторник, 18 декабря, в 15.00.