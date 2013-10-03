В Николаеве активисты «Батькивщины» митингуют против захвата парторганизации

Манифестанты вышли под лозунгом «Вставай, «Батькивщина!». Поводом для недовольства партийцев стали серьезные кадровые перемены в составе бюро Николаевской «Батькивщины» и замена руководителей.

Как сообщают активисты, это началось после утверждения на посту главы Николаевской организации Тараса Креминя, в недавнем прошлом – активиста Партии регионов. Получив кресло руководителя, Креминь приступил к «кадровым чисткам» - без обсуждения увольняются активные партийцы, при которых был обеспечен рост рейтинга «Батькивщины».

Наталья Дурачевская, которая считалась лучшим руководителем районной организации и состояла в политсиле «Батькивщине» 13 лет, на прошлой неделе по почте получила уведомление о снятии с поста. Аналогично поступили с 5 другими членами бюро областной организации. При этом причины увольнений рядовому составу не поясняются.

У членов партии вызывает недоумение, что на последней сессии новое руководство николаевской «Батькивщины» единогласно поддержало отчет главы областного совета – «регионала».

Против действий Креминя уже открыто выступили 8 районных организаций «Батькивщины» в Николаевской области, члены которых заявили о готовности приостановки работы в партии до тех пор, пока руководство «Батькивщины» не даст внятного ответа о причинах перестановок. Они не считают новый состав областного партийного бюро легитимным и отказываются ему подчиняться.

Участница митинга Наталья Дурачевская не исключает, что подобные процессы в «Батькивщине» происходят не просто так – ведь в уничтожении оппозиционной партии заинтересована власть.

Новое партийное руководство «Батькивщины» с рядовыми активистами – участниками митинга – встретиться не пожелало. Манифестанты предположили, что экс-«регионал» Тарас Креминь опасается диалога со сторонниками Юлии Тимошенко.

В итоге участники акции протеста приняли резолюцию, где требуют от лидеров «Батькивщины» Арсения Яценюка и Александра Турчинова срочно прибыть в Николаев. Авторы обращения также требуют восстановления норм демократии, закрепленных в уставе партии. Кроме того, манифестанты предложили провести созыв внеочередного съезда для обсуждения проблем, возникших после начала процесса объединения с «Фронтом перемен».

Резолюция также была направлена в Европейскую партию, участником которой является «Батькивщина».