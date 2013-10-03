Арбузова избрали председателем Наблюдательного совета Фонда будущего Украины

За его кандидатуру единогласно проголосовали все участники заседания Набсовета, которое состоялось 3 октября накануне второй Международной экспертной сессии «Как сделать интеллект ресурсом развития Украины?».

Как отметил Сергей Арбузов, развитие интеллектуального потенциала является одной из наиболее важных задач социально-экономического развития нашей страны. «И работа Фонда Будущего Украины нацелена на поиск путей ее решения», - добавил он.

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Первый вице-премьер также выразил готовность к конструктивному диалогу и акцентировал внимание на необходимости объединения усилий всех участников этого стратегического для Украины проекта. «Убежден, что результатом нашей совместной работы станут прорывные инновации во всех сферах общественной жизни, которые будут способствовать укреплению глобальной конкурентоспособности Украины», - подчеркнул Сергей Арбузов.

В состав Набсовета Фонда вошли также исполнительный директор и председатель правления SigmaBleyzer Майкл Блейзер, вице-президент НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец, генеральный директор ГП «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал» Наталья Заболотная, директор Educore B.V. Ханк Кьюн, издатель интеллектуального журнала Rigas Laikes Арнис Ритупс, председатель Украинского международного комитета по вопросам науки и культуры НАН Украины, директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав Яцкив.

На заседании Набсовета участники рассмотрели ряд организационных вопросов, в частности, утвердили документы, которые касаются национального грантового конкурса «Интеллектуальный капитал Украины», конкурсной комиссии и ее состава.

Напомним, что Фонд будущего Украины был создан для поддержки и реализации программ, научных и исследовательских проектов в сферах интеллектуальной политики, исследований и проектов будущего, футурологии, молодежной политики, развития городов и систем расселения инновационного образования, развития коммуникационных и информационных технологий.