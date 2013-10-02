Арбузов обсудил с еврокомиссаром Карелом де Гухтом подготовку к Вильнюсскому саммиту

Главной темой для обсуждения была подготовка к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства», на котором планируется подписать Соглашение об Ассоциации Украина-ЕС. Во время встречи украинская сторона подтвердила неизменность курса на европейскую интеграцию.

По просьбе европейской стороны Сергей Арбузов рассказал о торгово-экономических проблемах, которые существуют или могут возникнуть на пути Украины к ассоциации и в процессе имплементации Соглашения.

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Особое внимание было уделено ситуации в украино-российских отношениях. Сергей Арбузов акцентировал внимание на доброй воле Украины, ее стремлении найти баланс в отношениях между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Отдельно Арбузов и де Гухт обсудили евроинтеграционные законопроекты, которые Украина должна принять в процессе подготовки к саммиту. Сергей Арбузов, как член правительства, ответственный за диалог с парламентом, отметил, что Украина готова создать все законодательные предпосылки для того, чтобы Вильнюсский саммит стал успехом украинской и европейской политики. «Слова «евроинтеграционный» и «приоритетный» для нас являются синонимами», — добавил Арбузов.