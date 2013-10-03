Аграрии привлекли для посевной более 3 миллиардов кредитных средств

Привлечение кредитных средств и эффективное использование финансирования программ господдержки является ключевым приоритетом в работе Минагрополитики на 2013-2014 маркетинговый год. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

«Украинские сельхозпроизводители благодаря государственной поддержке сумели за последние 3 года стать надежными партнерами кредитно-банковских учреждений. Задача Правительства - поддерживать и усиливать диалог агросектора и финансовых учреждений», - отметил Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер-министр заверил, что Минагрополитики удалось выработать весомые инструменты предоставления финансовой поддержки предприятиям АПК. Сельхозпроизводители могут участвовать в закупках зерна Аграрным фондом и ГПЗКУ, получать государственные гарантии по инвестиционным проектам и необходимую технику по программам НАК «Украгролизинг».

«Важными механизмами развития фермерства является Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, а также Укрсилькомунгосп, который занимается развитием сельских территорий. Основным источником поддержки для сельхозпроизводителей остаются налоговые льготы. Так, в стране продолжает действовать специальный режим налогообложения налогом на добавленную стоимость деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства и рыболовства (аккумуляция НДС), а также фиксированный сельскохозяйственный налог», - добавил Сергей Арбузов.