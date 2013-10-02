Благотворительный забег при поддержке «Фокстрот» пройдет в Виннице!

В субботу, 5 октября 2013 года каждый житель Винницы сможет приобщиться к благотворительному марафону «Пробег с верой в сердце». Регистрация начинается в 9:30 на площади Независимости.

Сердца всех горожан в этот день будут биться в унисон: детские – с благодарностью, пробежавших – с сознанием того, что они совершили благородный поступок, ведь все добровольные взносы участников пойдут на покупку кардиологического оборудования для Винницкой детской областной клинической больницы.

Винничане пятыми перенимают эстафету «Пробега с верой в сердце», история которого насчитывает уже более четырех лет и полмиллиона гривен, собранных для закупки кардиологического оборудования в местные больницы и роддомы в Херсоне, Кременчуге, Полтаве и Днепропетровске. Винница впервые встречает марафон. Бежать приглашены все неравнодушные - ради здоровья, ради жизни, а главное – ради веры в лучшее будущее детей. Важны не только номинальные взносы участников, но и осознание важности участия каждого и необходимости не оставаться равнодушным. Собравшись вместе, горожане способны сами творить историю своего города!

Несмотря на то, что главная цель пробега – благотворительность, дополнительным преимуществом является то, что это настоящий праздник для всей семьи. Организаторы и партнеры предусмотрели развлечения для всех посетителей: самых маленьких ждут познавательный мастер-класс «Упаковка, сдавайся!» и поучительные мультфильмы "Фокс и Трот спешат на помощь". Подростки с удовольствием послушают выступление популярной группы «KADNAY». Кроме того, все желающие могут поучаствовать в конкурсах от партнёров и получить ценные призы. Так, торговая сеть "Фокстрот" уже третий год поддерживает марафон как подарками, так и волонтерским участием из числа сотрудников магазинов.

Каждый зарегистрированный участник пробега получит фишку, которую потом сможет обменять на вкусные и полезные лакомства в знак благодарности за свое участие. Не пропустите возможность провести время с пользой и для себя, и для других!

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.