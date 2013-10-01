Книгу диктатора Муссолини "Третий путь" признали экстремистской

Ранее следователи возбудили дело из-за продажи в московских книжных магазинах этого произведения, а также книги Йозефа Геббельса "Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках". Опубликовало книги идеологов фашизма и нацизма издательство ООО "Алгоритм". Дело возбуждено по статье "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды", сообщает РИА Новости.

Ранее прокуратура сообщала, что надзорное ведомство внесло представления руководителям книжных магазинов в Москве, где продается произведение Муссолини. Книга идеолога фашизма была издана тиражом две тысячи экземпляров.

"Железнодорожный районный суд города Красноярска по заявлению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры признал книгу Муссолини "Третий путь: Без демократов и коммунистов"экстремистской литературой в книге имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к идеологии", - сообщает ведомство.