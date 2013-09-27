Колесниченко порекомендовал Фарион обратиться к психиатру и не позорить Украину

По словам нардепа от Партии Регионов Вадима Колесниченко, Ирина Фарион своим поведением позорит Украину. Об этом он сказал Segodnya.ua, комментируя заявление Фарион про то, что свободовцы готовят «столбы позора» с портретами самого Колесниченко и других депутатов, обратившихся в польский Сейм с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом.

«Реагировать на людей, которым нужно обращаться к врачу-психиатру, нет необходимости. Это их реализация внутренних «хотелок» и потенциала. Это люди, которые всех, кто не согласен с ними, желают уничтожить, развешать на ветках либо посадить на колья».

Читайте также: У Тягнибока обещают «силовой отпор» регионалу Колесниченко

Также Колесниченко добавил, что причины подобных заявлений Фарион не оправданы политическими действиями. По его словам – это «детский комплекс или ночные страхи. В детстве, наверное, испугали бабайкой какой-то. В любом случае, такие заявления должна рассматривать не политика, а психиатрия».

Напомним, что вчера Ирина Фарион заявила, что депутаты, обратившиеся в польский Сейм с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом - предатели и пообещала наклеить их лица на «столбы позора», указав адреса мест жительства, и носить с собой на каждую акцию.

Также Фарион добавила, что в перечне лиц, которые появятся на «столбах позора», будут и девять «тушек» из объединенной оппозиции.