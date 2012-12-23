У Тягнибока обещают «силовой отпор» регионалу Колесниченко

Об этом народный депутат от «Свободы» Ирина Фарион сказала в интервью Газете по-украински.

«Жаловаться в прокуратуру - это все равно, что говорить к телеграфному столбу. Поэтому Колесниченко мы дадим отпор силовой. Отпор дает и избиратель. Если сравнить, сколько проголосовали за Колесниченко и Фарион, то разница поразительна. За меня 78 тысяч, за него - 40 (на выборах 28 октября Вадим Колесниченко победил в одном из мажоритарных округов Севастополя, Ирина Фарион - Львова.) ».

Кроме того, по словам Фарион, «свободовцы» договариваются с коллегами по оппозиции о поддержке требования разговаривать на украинском языке в ВР.

«Договариваемся с Объединенной оппозицией, чтобы и они поддерживали нас в постоянном крике "на украинском!". Сейчас 37 голосов кричат. Поэтому была драка у трибуны, когда Колесниченко позволил себе говорить на негосударственном. Я говорила своим ребятам, что нужно осваивать два пути - в парламентскую библиотеку и в тренажерные залы. Другого способа построения государства мы не видим », - заявила Фарион.