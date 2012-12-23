У Тягнибока обещают «силовой отпор» регионалу Колесниченко
ВО «Свобода» собирается дать силовой отпор регионалу Вадиму Колесниченко, который вместе со своим коллегой по фракции Онищенко били ногами лежащего оппозиционера Медуницу.
Об этом народный депутат от «Свободы» Ирина Фарион сказала в интервью Газете по-украински.
«Жаловаться в прокуратуру - это все равно, что говорить к телеграфному столбу. Поэтому Колесниченко мы дадим отпор силовой. Отпор дает и избиратель. Если сравнить, сколько проголосовали за Колесниченко и Фарион, то разница поразительна. За меня 78 тысяч, за него - 40 (на выборах 28 октября Вадим Колесниченко победил в одном из мажоритарных округов Севастополя, Ирина Фарион - Львова.) ».
Кроме того, по словам Фарион, «свободовцы» договариваются с коллегами по оппозиции о поддержке требования разговаривать на украинском языке в ВР.
«Договариваемся с Объединенной оппозицией, чтобы и они поддерживали нас в постоянном крике "на украинском!". Сейчас 37 голосов кричат. Поэтому была драка у трибуны, когда Колесниченко позволил себе говорить на негосударственном. Я говорила своим ребятам, что нужно осваивать два пути - в парламентскую библиотеку и в тренажерные залы. Другого способа построения государства мы не видим », - заявила Фарион.