Политсовет «Нашей Украины» высказался за создание коалиции с БЮТ и СПУ

Политсовет блока “Наша Украина” высказался за подписание меморандума о создании демократической коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, 28 марта состоялось заседание политсовета "Нашей Украины" под председательством председателя политсовета Романа БЕССМЕРТНОГО, в котором приняли участие лидеры всех партий, входящих в "Нашу Украину": Анатолий КИНАХ (ПППУ), Борис ТАРАСЮК (НРУ), Анатолий МАТВИЕНКО (УРП "Собор"), Алексей ИВЧЕНКО (КУН), Владимир СТРЕТОВИЧ (ХДС). Также в заседании принял участие премьер-министр Украины, №1 в списке блока "Наша Украина" Юрий ЕХАНУРОВ, который проинформировал партийцев о своей встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

"Мы констатируем, что парламентские выборы 2006 года прошли честно, такой подход к избирательному процессу объединяет Украину. Сегодня мы должны говорить не о распределении портфелей, а о развитии нашего государства – программу правительства и дальнейшее выполнение программы Президента", - отметил премьер-министр. Он также заявил, что "должна быть сформирована коалиция демократических сил".

На совещании отметили, что коалиция должна быть очерчена меморандумом, но будет легитимизирована после подписания соответствующими членами фракций в парламенте.

Лидеры партий, входящих в блок "Наша Украина", информировали о решении своих руководящих органов относительно создания парламентской коалиции. Так, в поддержку коалиции в рамках "тройки" высказался лидер НРУ Борис ТАРАСЮК. Он объявил решение политсовета НРУ, согласно которому "коалиция возможна в пределах трех помаранчевых сил и тех помаранчевых, которые еще могут преодолеть трехпроцентный барьер". Также Б.ТАРАСЮК заявил о необходимости принятия закона об оппозиции и внесении этого условия в меморандуму. "Приоритетным для нас является и будет в дальнейшем внешнеполитический курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию при обеспечении добрососедских равноправных взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией и другими странами мира", - сказал он.

Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины А.КИНАХ заявил, что "партия поддерживает создание демократической коалиции, которая будет консолидировать общество и ставить целью выполнение программы действий Президента". Он не исключил присоединения к такой коалиции представителей других политических сил. Он отметил три предпосылки, при которых можно начинать какие-то разговоры за пределами "помаранчевой тройки". "Первая – признание стратегических приоритетив государства и отказ от политики федерализма. Вторая – отказ от попытки ввести второй государственный язык. Третье условие – признание евроинтеграционного пути Украины", - заявил А.КИНАХ.

Председатель ХДС В.СТРЕТОВИЧ заявил, что "партия также поддерживает создание демократической коалиции в рамках "тройки" - "Наша Украина", БЮТ, СПУ и требует отменить депутатскую неприкосновенность".

"Тройка" уже имеет в парламенте свыше 226 голосов и де-факто уже сформировала демократическую коалицию. Не исключаю, что к этому большинству на индивидуальной основе присоединятся другие депутаты", - сказал председатель КУН А.ИВЧЕНКО.

Президиумы еще двух партий - "Наша Украина" и УРП "Собор" состоятся сегодня вечером.

Принято решение о проведении политсовета блока "Наша Украина" 29 марта и выработки дальнейшего механизма относительно процедуры подписания.

Коалиция должна быть провозглашена в день обнародования официальных данных ЦИК о результатах парламентских выборов 2006 года.