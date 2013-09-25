В ПР подозревают оппозицию в саботаже евроинтеграции

«Оппозиционеры любят рассказывать отечественным журналистам и зарубежным гостям о том, как горячо они поддерживают интеграцию в Европейский Союз. Но цена слов политиков определяется их делами, а депутатов - результатами их голосований в Верховной Раде. А с этим у оппозиционеров никак не складывается», - заявил регионал Михаил Чечетов, сообщает пресс-служба ПР.

Как сообщил Чечетов, Конституционный Суд уже одобрил президентский законопроект поправок к разделу «Правосудие» Конституции Украины, а Венецианская комиссия прямо сказала, что ожидает его скорейшего принятия. «Ее председатель Джанни Букиккио совсем недавно поддержал законопроект Главы государства и назвал предлагаемые изменения позитивным шагом», - добавил нардеп.

«Но мнение европейских юристов, похоже, не интересует доморощенных оппозиционных «правоведов», поскольку мешает им действовать по принципу «чем хуже - тем лучше», - подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что бывший адвокат Сергей Власенко, больше известный как защитник Юлии Тимошенко, уже раскритиковал документ, одобренный Венецианской комиссией.

«Однопартийцы уже взяли под козырек и пообещали за него не голосовать. Хотя для принятия евроинтеграционных законов времени остается в обрез. Сергей Власенко знает, чем грозит Украине срыв голосования. Но идет на сознательный подрыв сотрудничества власти и оппозиции. Очевидно, что единственно возможное определение таких действий - это саботаж. Политический саботаж. В чьих интересах действуют политические диверсанты - тоже не секрет», - резюмировал Михаил Чечетов.