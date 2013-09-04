Эксперты: основным результатом сессии будет принятие евроинтеграционных законов

«Прежде всего, депутаты постараются принять евроинтеграционные законопроекты, без которых подписание Договора об ассоциации между Украиной и ЕС невозможно. Вторая часть сессии пройдет под знаком обсуждения и принятия бюджета – 2014. При любом раскладе я считаю, что больше всего шансов на принятие имеют правительственные законопроекты, в том числе и об изменениях в Налоговый кодекс. Конечно же парламентское большинство будет искать разумный компромисс с оппозицией», - сообщил политолог Кость Бондаренко.

Олег Ивченко заслуженный экономист Украины также считает, что первым, что будет принято на сессии – это евроинтеграционные законы.

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При этом он отметил, что реальная евроинтеграция не состоится: похожие договора об ассоциации у ЕС есть например с Марокко, Тунисом, Турцией, но эти страны вряд ли станут полноправными членами ЕС.

«Эпопея с подписанием ассоциации, по моему мнению, просто отвлекает от решения реальных проблем в обществе. Будут также приняты изменения к Налоговому кодексу и целый ряд законов, которые должны поспособствовать наполнению бюджета. К сожалению, как часто у нас бывает, законопроекты недоработаны. В частности, по акцизам на алкогольные напитки. Акцизная политика страны является регулятором доступности различных видов напитков для населения и существенной частью комплексной борьбы со злоупотреблением алкоголем. По данным ВОЗ и PWC, в Украине более доступной в ценовом плане является водка по сравнению с пивом, поэтому и выше уровень смертности в нашей стране. Поскольку пиво является умеренной альтернативой крепким алкогольным напиткам, более социально приемлемым продуктом, считаю нецелесообразным значительно поднимать акциз на этот напиток», - заявил Ивченко.

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин отмечает, что Украине сегодня выгодно подписание соглашение об ассоциации с ЕС без педалирования вопроса получения членства в Европейском Союзе до восстановления рынков и завершения трансформационных процессов в самом Евросоюзе.

«Также руководству Украины выгодно сохранять дистанцию с ТС, находя формы взаимодействия, исключающие любые интеграционные сценарии. В таком случае с геополитической и геоэкономической точки зрения Украина получит возможности, которыми сегодня располагает Турция – выход на европейский рынок с возможностями развития собственных экономических проектов по другим региональным направлениям», - добавил Баронин.

В свою очередь аналитик Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий выразил мнение, что одним из важных вопросов сессии будет отмена сертификата качества зерна, который часто вызывает нарекания со стороны украинских аграриев, так как, по их мнению, в нем есть коррупционная составляющая.

«Нелегко будет депутатам также при согласовании проекта бюджета – 2014. Сейчас в условиях, когда падает промышленное производство, очень сложно искать источники наполнения государственной казны. Один из таких источников, безусловно, - поднятие акцизов на алкоголь. Считаю, что нужно поднимать налог прежде всего на крепкий алкоголь, ведь в Украине прослеживается благосклонность граждан к крепким алкогольным напиткам. Вместе с тем по уровню потребления пива Украина аж 56 в мире. Значительное поднятие акцизов в пивной отрасли погубит ее, а это – тысячи рабочих мест», - добавил аналитик.