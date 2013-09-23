Азаров говорит, что на МВФ "свет клином не сошелся"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Не договоримся (с МВФ – УНИАН), будем жить без кредитов. У нас мир не маленький, он большой. Не договоримся с МВФ, будет занимать в других местах. Свет клином не сошелся», - сказал Азаров.

По его словам, последние два года показали, что Украина способна самостоятельно, без кредитов МВФ, справляться со своими проблемами.

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Он отметил, что если другие страны получают средства МВФ, то Украина наоборот возвращает кредит и за два года выплатила более 7 млрд долл.

«Переговоры на техническом уровне не прекращаются. У нас действует в Киеве постоянная миссия МВФ, Минфин в постоянном контакте как со штаб-квартирой, так и с миссией. Мы ожидаем, что определенные изменения в позиции МВФ должны наступить», - добавил он.

Азаров сообщил, что по международным стандартам госдолг Украины не очень большой – 32%, поэтому из-за обслуживания и погашения долга больших проблем у страны не возникнет.

Азаров добавил, что принципиальная позиция на переговорах с МВФ заключается в том, что правительство не может перекладывать бремя высоких цен на российский газ на население Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by на почти 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.