В МИД не видят причин расторжения соглашения о свободной торговле с СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, потеряет привилегии в торговле с Россией.

«Мы внимательно относимся к предостережениям и вопросам, которые возникают у российской стороны относительно заключения Соглашения об ассоциации, и неоднократно руководство Украины выражало готовность к предметному обсуждению этих вопросов с российской стороной, в том числе и в трехстороннем формате с привлечением стороны ЕС», - сказал Перебыйнис.

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При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина является участницей соглашения о зоне свободной торговли СНГ, которое продолжает действовать.

“Мы не видим никаких оснований для того, чтобы это соглашение каким-то образом прекращало свое действие по отношению к Украине, которая подписала это соглашение, и парламент его ратифицировал”, - добавил он.