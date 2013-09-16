Азаров хочет провести трехсторонние переговоры с ЕС и Россией

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил проработать возможность проведения консультаций с ЕС и Россией, в том числе в трехстороннем формате, с целью эффективного применения положений Соглашения о зоне свободной торговли с СНГ и Соглашения об ассоциации с ЕС в части ЗСТ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее поручение сегодня во время совещания премьер дал Минэкономразвития, Минпромполитики, Минагрополитики, Минэнергоугля и Мининфраструктуры.

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Кроме того, Азаров поручил этим министерствам принять дополнительные меры с целью информирования ведущих национальных компаний, отраслевых ассоциаций товаропроизводителей о преимуществах и возможностях углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось, в среду, 18 сентября, Кабинет министров на своем заседании рассмотрит проект Соглашения об ассоциации с ЕС.