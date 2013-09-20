Бойко: дискуссия с РФ об ассоциации Киева и ЕС еще не закончена

В эфире телеканала "Интер" он пояснил, что между Украиной и Россией идет дискуссия о том, что для стран будет означать ассоциация Киева с ЕС и создание зоны свободной торговли с Европой, и идет дискуссия относительно позиции в этом плане Таможенного союза, пишет РИА Новости.

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"Эта дискуссия еще не закончена. Она проходит непросто", — сказал Бойко, добавив, что "время от времени возникают эмоциональные высказывания".

Украина планирует в ноябре подписать соглашение об ассоциации с ЕС, частью документа является положение о создании зоны свободной торговли. Россия уже заявила, что будет вынуждена защищать свой рынок в случае создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое предусмотрено соглашением об ассоциации. Российские власти опасаются наплыва дешевых импортных товаров, что создаст проблемы для отечественных производителей.

При этом руководство РФ неоднократно заявляло, что Киев не сможет совмещать ассоциированное членство с ЕС с интеграцией в рамках Таможенного союза.