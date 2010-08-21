Россия и Иран запустили атомную электростанцию в Бушере

Сегодня в южном портовом иранском Бушере состоялась церемония открытия атомной электростанции (АЭС), в строительстве которой Исламской республике оказывала помощь Россия. На предприятие уже началась поставка ядерного топлива, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Реактор на электростанции в Бушере будет полностью обеспечен ядерным топливом к 22 сентября. За 10 дней на АЭС будет доставлено топливо, эквивалентное 80 тоннам урана. Предполагается, что на начальном этапе производительность АЭС составит 500 мегаватт, однако в дальнейшем этот показатель планируется довести до 1 тыс. мегаватт.

Ряд стран мирового сообщества, в том числе США подозревают Иран в работах по созданию ядерного оружия.

Строительство АЭС в Бушере началось еще в 1975г. западногерманским концерном Kraftwerk Unioin, подразделением Siemens. Однако после революции в Иране ФРГ присоединилась к санкциям против этой страны и работа над электростанцией была свернута. В 1992г. Тегеран и Москва заключили договор на строительство АЭС. Первоначально ее открытие было намечено на 1999г., однако срок окончания работ переносился неоднократно.