Азаров заявляет, что из-за высокой цены Украина откажется от российского газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Мы считаем, что рано или поздно российское руководство пойдет нам на встречу. Что происходит? Мы сокращаем закупки российского газа – мы вынуждены заниматься диверсификацией, закупать на других рынках этот газ, мы вынуждены сокращать потребление газа, где-то котельные переводить с газа на уголь. В результате, если так дело пойдет – мы уже почти в два раза сократили закупки газа, мы практически откажемся от российского газа», - сказал Азаров.

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По его словам, возникает вопрос, пойдет ли отказ Украины от закупок газа на пользу «Газпрому», который потеряет крупнейший рынок.

«Если на рынке продавец устанавливает цену и отпугивает всех покупателей, он продолжает стоять с такой ценой и его товар никто не покупает или он смотрит на покупателей и гибко реагирует», - сказал премьер.

По словам Азарова, Украина не скрывает, что проводит колоссальную работу, которая приведет к тому, что страна откажется от закупок российского газа.

«Это будет большой минус и для «Газпрома, и для нас. Мы вынуждены отвлекать ресурсы и тратить их хоть и на нужное дело в перспективе, но сейчас для нас первоочередные другие задачи», - сказал премьер-министр Украины.

При этом он добавил, что сейчас закупаются вышки, проводится бурение на шельфе, заключаются соглашения о добыче сланцевого газа, планируется начать добычу газа на истощенных месторождениях с использованием новых технологий. При этом Азаров напомнил, что ранее Украина добывала 70 млрд куб. газа.

По его словам, через 2-3 года Украина сможет сама себя полностью обеспечивать газом.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.