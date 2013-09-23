Елисеев: Украина достигла прогресса по всем критериям ЕС

Константин Елисеев уверен, что если сравнить сегодняшнюю ситуацию с той, что была пару месяцев назад, то разница в шансах Украины на подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом очень большая.

"Есть положительные тенденции, мы достигаем прогресса по критериям, определенным в выводах Совета ЕС от 10 декабря 2012 года", - заявил Елисеев в интервью Коммерсант-Украина.

Также представитель Украины при ЕС отмечает, что позиция ЕС заключается в том, что Украина должна достичь существенного прогресса, но от нее не требуется стопроцентного выполнения критериев.

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"В Европе все понимают, что фундаментальные реформы, упомянутые в декабрьских выводах Совета ЕС, невозможно воплотить за столь короткий период. Я могу ответственно заявить, что украинская сторона достигла прогресса по всем 11 критериям так называемого списка Фюле, и по состоянию на сегодня у нас очень хорошие шансы для подписания соглашения. Дополнительным основанием для оптимизма стал тот евроинтеграционный драйв, который появился недавно и в обществе, и в Верховной раде, где консолидируются все усилия в поддержку СА", - подчеркнул он.

В то же время Елисеев не дает стопроцентных гарантий подписания соглашения в Вильнюсе.

"Гарантия подписания будет только тогда, когда стороны сядут за стол и возьмут ручки. Вот тогда я признаю, что уверенность — стопроцентная. Это понимают и в Киеве. Я считаю, сейчас было бы безответственно говорить, что у нас уже есть гарантия подписания СА на вильнюсском саммите" - заявил Елисеев.