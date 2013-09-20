Генсек СЕ дал объективную оценку выполнению плана действий с Украиной

И Украина действительно выполнит все поставленные перед ней задачи и обязательства. Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции ПР Юлия Левочкина.

«Очень приятно, что представители европейских институций адекватно и объективно оценивают наши усилия по евроинтеграции, - сказала народный депутат. В частности, по ее словам, из всех взятых перед СЕ обязательств, Украине осталось принять закон о прокуратуре.

Наши европейские коллеги просили, чтобы законопроект о прокуратуре, прежде чем он будет рассмотрен в сессионном зале, прошел экспертизу Венецианской комиссии. Ранее у нас было в практике, когда мы сначала принимали закон, а потом направляли его в Венецианскую комиссию. В то же время ПАСЕ и представители Европарламента просили нас не принимать законы, которые не прошли экспертизу Венецианской комиссии», - уточнила депутат.

«Я думаю, что при рассмотрении и принятии законопроекта о прокуратуре в сессионном зале могут возникнуть проблемы с оппозицией, - предположила Юлия Левочкина. - Я думаю, они (представители оппозиции. – Ред.) будут представлять свое видение (альтернативный законопроект о прокуратуре. – Ред.). И, насколько я знаю, оппозиция на встрече с представителями Венецианской комиссии и другими экспертами представила свой альтернативный закон. Но комментировать вновь появившийся закон Венецианская комиссия не может, потому что он не был на экспертизе, и представители оппозиции его туда не подавали».

Она подчеркнула, что если у представителей оппозиции отсутствуют скрытые мотивы сорвать подписание Соглашения об ассоциации в ноябре - они должны поддержать тот законопроект о прокуратуре, который прошел экспертизу Венецианской комиссии.