Бойко: Киев не добился от РФ равноправных условий снижения цены на газ

Об этом заявил вице-премьер Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

Таким образом, Бойко пояснил, почему, по его мнению, не удалось договориться о снижении цены, пишет РИА Новости.

По теме: Кучма: надежда на снижение Россией цены на газ - это иллюзия

"Потому что у нас была позиция нашего президента, что мы готовы выстраивать любую модель сотрудничества с российскими коллегами на равноправных условиях. И мы на моей памяти перебрали четыре (варианта) за эти два года, которые позволяли осуществлять равноправное партнерство, взаимовыгоду, и достичь на базе этого снижения цены на газ", — сказал Бойко.

По его словам, "к сожалению, мы не получили ответа". "И те модели, которые нам предлагали, шли в противоречие директивам президента о том, что мы будем выстраивать отношения только на равных условиях, поэтому мы перешли к политике снижения закупок российского газа", — заявил Бойко.

Как сообщал УНИАН, правительство Азарова с 2010 года ведет безуспешные переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Недавно премьер-министр Николай Азаров сказал, что каждый день действия украинско-российских газовых соглашений, подписанных в 2009 году, отдаляет Украину от России.