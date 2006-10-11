Как объединить нацию: рецепт от Кушнарева

Народный депутат Украины (Партия регионов) Евгений КУШНАРЕВ заявляет об угрозе разрыва исполнительной власти на президентскую и правительственную.

Такое мнение Е.КУШНАРЕВА распространено сегодня пресс-службой Партии регионов.

«Опасность такого сценария возрастает в связи с заявлением «Нашей Украины» о переходе в оппозицию. Но ведь тысячи представителей этой пропрезидентской силы вмонтированы в исполнительную вертикаль. К кому будут в оппозиции главы областных и районных государственных администраций, тысячи других чиновников?», – сказал Е.КУШНАРЕВ.

Депутат также заявляет о необходимости возобновления переговоров о создании широкой коалиции. «Если не найдем жесткую конструкцию – искать мягкую форму сотрудничества антикризисной коалиции и «Нашей Украины», - считает он.

По его словам, реализация идеологии национального единства является трудной дорогой, вступив на которую, необходимо проявить максимум терпения и толерантности. «По крупицам собирать и складывать все, что может объединить нацию, максимально осторожно подходить к вопросам, которые нас раскололи. Нет смысла стремиться к чьим-то единоличным победам, искусство сегодняшней политики – в консолидации усилий главы государства, парламента и правительства», - пояснил Е.КУШНАРЕВ.

Кроме того, депутат высказался за нейтральность позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Хотелось бы видеть Президента равноудаленным от всех политических сил. Только тогда он может стать объединителем Украины. В противном случае нас ждет усиление конфронтации с непредсказуемым развитием событий», - подчеркнул он.

«Я верю, что общая ответственность, умноженная на большой государственный и политический опыт, позволит В.ЮЩЕНКО, А.МОРОЗУ и В.ЯНУКОВИЧУ преодолеть возникшие недоразумения и с честью вывести страну из очередного кризиса», - резюмировал Е.КУШНАРЕВ.