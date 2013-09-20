Эксперт: конвертирование валютных переводов в гривневые стимулирует экономику

Такое мнение в комментарии телеканалу БТБ выразил профессор экономики Маастрихтского университета Бертранд Канделон.

«По моему мнению, это логичное решение. Оно оставляет открытой возможность для стимулирования экономики посредством монетарной политики. Поскольку ситуация в Украине стабилизировалась, а кризис отступил, то и потребность в долларе как ключевой валюте отпадает», - считает он.

Ученый убежден, что таким образом центробанк может дедолларизировать экономику.

«Дедоларизицией Национальный банк Украины сможет за счет монетарной политики стимулировать экономику и согласовывать ее с внутренними потребностями государства. Это означает, если активность очень слабая, то центробанк сможет стимулировать ее тем, что увеличит ликвидность на рынке. Ранее этого сделать не было возможности, ведь монетарную политику фактически проводил Федеральный резерв в Вашингтоне. Поэтому надежность гривны усилилась», - заметил Канделон.

По его словам, на фоне высокого доверия к гривне и низкой инфляции властям пора стимулировать экономику.

Напомним, что ранее НБУ принял постановление «О порядке поступления средств в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины» №365 от 16 сентября, согласно которому валютные средства при осуществлении переводов внутри страны будут зачисляться на счета получателей в гривневом эквиваленте.