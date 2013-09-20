Эксперт: требование конвертировать валютные переводы снизит инфляционные риски

Такое мнение в комментарии телеканалу БТБ выразил специалист по финансовым вопросам университета Глазго Гонг Лью.

«Эти инициативы направлены на повышение эффективности монетарной политики, снижение тех рисков баланса, которые делают банковскую систему более уязвимой. Их цель - уменьшить возможность риска кризиса ликвидности, потому что те, кто держит иностранную валюту, не защищены правительственной страховой политикой», - считает он.

По его мнению, главным эффектом от новации является макроэкономическая стабилизация, которая способствует удержанию инфляции на стабильном обоснованном уровне.

Гонг Лью констатирует, что требование конвертировать валютные переводы в национальную валюту является мировой практикой.

«Несомненно, это очень хорошая политика, которая хорошо зарекомендовала себя, в частности, в Америке, Центральной и Восточной Европе. Она окажет положительное влияние на стабилизацию национальной экономики. Поскольку украинским рынкам присущ высокий уровень долларизации, нужно набраться терпения, ведь политика дедолларизация является долгосрочным процессом. В то же время, обдуманное регулирование работы финансового сектора ускорит процесс дедолларизации», - добавил финансист.

Эксперт напоминает, что большинство стран используют только собственную валюту для осуществления платежных операций.

«В Великобритании вы можете использовать только фунты, в Европе - евро или иену в Японии. Они используют только свою нацвалюту», - резюмировал он.

Напомним, что ранее НБУ принял постановление «О порядке поступления средств в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины» №365 от 16 сентября, согласно которому валютные средства при осуществлении переводов внутри страны будут зачисляться на счета получателей в гривневом эквиваленте.