Кузьмин написал книгу об уголовных делах Тимошенко, Луценко и Кучмы

Отмечается, что 18 сентября в Берлине он анонсировал журналистам свою работу под названием «Об использовании политического давления в уголовном судопроизводстве. Манипуляция общественным мнением как средство избежать уголовной ответственности». Об этом пишет газета “Сегодня”.

Подготовлена монография на базе Национальной академии внутренних дел Украины. Отмечается, что автор детально препарирует громкие уголовные дела Юлии Тимошенко, Павла Лазаренко, Леонида Кучмы, Юрия Луценко, Георгия Филипчука. Кузьмин являлся куратором расследования этих дел на протяжении нескольких лет.

Автор заявляет, что ни Тимошенко, ни Луценко не подвергались политрепрессиям, поскольку привлекались за рядовые уголовные преступления.

«Книга написана ради справедливости, никакой иной цели не было”, - цитирует слова Кузьмина издание.

Официально в Украине монография будет представлена на научной конференции в Харьковской национальной юридической академии 10 октября. Но не исключено, что первыми с ней познакомятся за рубежом - интерес к работе проявили сразу несколько немецких издательств, переговоры с которыми и послужили поводом для частной поездки Кузьмина в Берлин (вчера о подписанном контракте ничего не сообщалось, а в ГПУ творчество первого зама Виктора Пшонки не комментировали), пишет газета.

Также отмечается, что у Кузьмина два высших образования — юридическое и журналистское. Причем журфак он закончил раньше, чем стал юристом.