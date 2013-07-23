Кузьмин обозвал Луценко «мелким вором», которому не гоже учить страну

Апелляционный суд Киевской области подтвердил законность закрытия уголовного производства в отношении должностных лиц Генпрокуратуры, санкционировавших незаконный арест бывшего главы МВД Юрия Луценко. Это решение вызвало возмущение экс-министра. Он пообещал оспорить его в кассационной инстанции и предостерег судейский корпус Украины от народной мести в виде "камня и бутылки с "коктейлем Молотова"».

В Генпрокуратуре же бывшему главе МВД посоветовали быть более сдержанным в словах. Издание «Коммерсант-Украина» приводит слова первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

"Юрий Луценко был осужден законно. Законность этого приговора подтверждена несколькими судебными инстанциями. То, что президент помиловал его,— выражение доброй воли Виктора Януковича, это можно назвать победой милосердия над справедливостью. Юрий Луценко — мелкий вор, который пробрался во власть для того, чтобы красть, и он же теперь учит страну, как ей жить?! Это даже не смешно",— заявил Кузьмин.