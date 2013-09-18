Замгубернатора Тернопольщины не может объяснить, откуда у него взялся Porsche Cayenne

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации в ответ на вопрос об автомобиле, Гоч не стал комментировать свое пребывание за рулем дорогого автомобиля, объяснив, что «это не дело государственной важности».

В то же время, в конце прошлой недели Гоч обещал корреспонденту УНИАН объяснить происхождение автомобиля, стоимость которого составляет ориентировочно 1 млн грн.

Местные интернет-издания обратили внимание на дорогой автомобиль после того, как Гоч приехал на нем на открытие блока дистанционной лучевой терапии в областном онкодиспансере 10 сентября.

При этом местные журналисты не могли понять, откуда у должностного лица такой автомобиль, ведь он не является известным в городе бизнесменом, а зарплата чиновника не позволяет приобрести Porsche Cayenn.

Согласно декларации, за прошлый год Гоч получил 92 тыс. 53 грн общего дохода. В разделе информации о наличии автомобиля у декларанта или членов семьи в декларации поставлены прочерки.

Справка УНИАН. Петр Владимирович Гоч родился 26 ноября 1976 года в Борщеве.

Окончил Тернопольский экспериментальный институт педагогического образования, практическая психология, практический психолог.

До назначения на должность заместителя председателя ОГА работал в должности помощника–консультанта народного депутата Украины, занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Депутат Тернопольского городского совета.