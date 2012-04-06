Чаще всего VIP-авто покупают чиновники с мизерными зарплатами

Как сообщает Корреспондент, об этом рассказал на условиях анонимности один из продавцов салона машин класса люкс.

"Больше всего машины покупают политики всех фракций, и что еще удивительнее - среди покупателей - чиновники с мизерными официальными зарплатами", - рассказал собеседник.

По его словам, для украинских богачей вопрос заключается не в том, есть ли деньги на тот или иной автомобиль, а в том, есть ли настрой на его покупку.

Большие комфортабельные машины обычно покупает высшая бизнес-лига и политический бомонд. Спорткарами "играют" более бедные звезды шоу-бизнеса и спортсмены.

Для иностранцев, не знакомых с ситуацией изнутри, складывается впечатление, что в Украине растет благосостояние людей.

Глядя на киевские дороги, у британца Фрэнка Тиманна язык не поворачивается воспроизвести крылатую фразу “автомобиль не роскошь”. “У вас очень много дорогих машин, — замечает в беседе менеджер по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars. — Для нас это означает, что в Украине растет и средний класс, и класс более богатых людей”. Делая такой вывод, Тиманн предрекает автомобилям своей компании светлое украинское будущее.

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, в 2011 году официальный дилер Rolls-Royce в Украине, АВТ Бавария, продавал королевские авто со средней скоростью одна машина в месяц. Каждый экземпляр — около $ 0,5 млн. Неплохие дни настали и для других автобрендов сегментов люкс и премиум, или luxury и premium, как их называют по английски. Например, продажи некоторых машин премиум-сегмента вроде Porsche Cayenne в Украине сдерживают уже лишь квоты от производителя.