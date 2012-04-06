Чаще всего VIP-авто покупают чиновники с мизерными зарплатами

12:26, 06 апреля 2012
Общество
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Дорогие спорткары и респектабельные VIP-авто в Украине чаще всего покупают бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса и политики с чиновниками.

Чиновники не собираются отказываться от дорогих авто, фото ”Дело”

Как сообщает Корреспондент, об этом рассказал на условиях анонимности один из продавцов салона машин класса люкс.

"Больше всего машины покупают политики всех фракций, и что еще удивительнее - среди покупателей - чиновники с мизерными официальными зарплатами", - рассказал собеседник.

По его словам, для украинских богачей вопрос заключается не в том, есть ли деньги на тот или иной автомобиль, а в том, есть ли настрой на его покупку.

Большие комфортабельные машины обычно покупает высшая бизнес-лига и политический бомонд. Спорткарами "играют" более бедные звезды шоу-бизнеса и спортсмены.

Для иностранцев, не знакомых с ситуацией изнутри, складывается впечатление, что в Украине растет благосостояние людей.

Глядя на киевские дороги, у британца Фрэнка Тиманна язык не поворачивается воспроизвести крылатую фразу “автомобиль не роскошь”. “У вас очень много дорогих машин, — замечает в беседе менеджер по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars. — Для нас это означает, что в Украине растет и средний класс, и класс более богатых людей”. Делая такой вывод, Тиманн предрекает автомобилям своей компании светлое украинское будущее.

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, в 2011 году официальный дилер Rolls-Royce в Украине, АВТ Бавария, продавал королевские авто со средней скоростью одна машина в месяц. Каждый экземпляр — около $ 0,5 млн. Неплохие дни настали и для других автобрендов сегментов люкс и премиум, или luxury и premium, как их называют по английски. Например, продажи некоторых машин премиум-сегмента вроде Porsche Cayenne в Украине сдерживают уже лишь квоты от производителя.

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