В интернете начали собирать голоса за референдум по ТС

Так, на ресурсе referendum2013.in.ua в поддержку Таможенного союза уже отдали "голоса" более 7100 человек. Также здесь можно высказаться против, и таких голосов - более 6300, пишет Украинская правда.

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Стоит заметить, что с одного компьютера "за" и "против" нельзя проголосовать неограниченное количество раз только на одной из внутренних страниц. Если же перейти на другую страницу, где также размещена форма для голосования, нажав "я за" или "я против", голос также будет учтен.

Как известно, 8 сентября Компартия организовала и провела собрание по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о присоединении Украины к Таможенному союзу.

Ранее сообщалось, что 6 сентября Окружной админсуд Киева запретил ЦИК присылать своего представителя на собрание инициативной группы относительно проведения Компартией референдума о вступлении в ЕврАзЭС.