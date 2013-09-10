Магера: ЦИК нужно пять дней, чтобы определить судьбу референдума по ТС

"Донченко (член ЦИК - ред.) присутствовал на собрании, как гражданин Украины. Придут документы, мы тогда очень внимательно рассмотрим их с точки зрения соответствия Конституции, закона "О всеукраинском референдуме", другим законодательным актам", - отметил Магера в эфире 5 канала, сообщает Gazeta.ua.

Также он добавил, что кроме того "предметом исследования будут недавние постановления Окружного административного суда г. Киева".

Отвечая на вопрос, что по закону на собрании должен быть член ЦИК: "По закону, а именно ст. 29 и 30 функции члена ЦИК на мероприятии выписывается таким образом, что он свидетельствует факт проведения собрания".

"По закону у ЦИК будет 5 дней для того, чтобы рассмотреть тот вопрос, который поступит ЦИК и принять решение - либо о регистрации такой инициативной группы или об отказе", - резюмировал Магера.

В свою очередь, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил, что документы для регистрации инициативной группы по проведению референдума относительно вступления Украины в Таможенный союз будут переданы в ЦИК до 11 сентября.