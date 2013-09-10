Документы по референдуму в ЦИК передадут не позже среды - Симоненко
02:26, 10 сентября 2013Политика
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Документы для регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз, утвержденной на собрании граждан 8 сентября, будут переданы в Центризбирком не позднее среды 11 сентября.
Симоненко: Документы по референдуму в ЦИК передадут не позже 11 сентября
Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире 5 канала.
"Завтра, я думаю, или, в крайнем случае, в среду мы передадим документы на рассмотрение в ЦИК", - сказал он, сообщает Украинская правда.
Напомним, в воскресенье Компартия организовала и провела собрание по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о присоединении Украины к Таможенному союзу.
6 сентября Окружной админсуд Киева запретил ЦИК присылать своего представителя на собрание инициативной группы относительно проведения Компартией референдума о вступлении в ЕврАзЭС.
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