Документы по референдуму в ЦИК передадут не позже среды - Симоненко

Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире 5 канала.

"Завтра, я думаю, или, в крайнем случае, в среду мы передадим документы на рассмотрение в ЦИК", - сказал он, сообщает Украинская правда.

Напомним, в воскресенье Компартия организовала и провела собрание по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о присоединении Украины к Таможенному союзу.

6 сентября Окружной админсуд Киева запретил ЦИК присылать своего представителя на собрание инициативной группы относительно проведения Компартией референдума о вступлении в ЕврАзЭС.