Документы по референдуму в ЦИК передадут не позже среды - Симоненко

02:26, 10 сентября 2013
Политика
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Документы для регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз, утвержденной на собрании граждан 8 сентября, будут переданы в Центризбирком не позднее среды 11 сентября.

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко намагається пройти до пам’ятника Т.Шевченку для покладання квітів з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета

Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире 5 канала.

"Завтра, я думаю, или, в крайнем случае, в среду мы передадим документы на рассмотрение в ЦИК", - сказал он, сообщает Украинская правда.

Напомним, в воскресенье Компартия организовала и провела собрание по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о присоединении Украины к Таможенному союзу.

 6 сентября Окружной админсуд Киева запретил ЦИК присылать своего представителя на собрание инициативной группы относительно проведения Компартией референдума о вступлении в ЕврАзЭС.

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