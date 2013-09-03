США обсудит с Украиной вопрос добычи сланцевого газа - СМИ

Об этом Пайетт заявил в интервью изданию "День".

"В эти выходные я планирую посетить Львов. Я буду беседовать с политическими лидерами. Я с нетерпением жду случая выслушать их обеспокоенность (относительно вопросов добычи сланцевого газа в Украине). Я поделюсь с ними некоторыми уроками, которые мы вынесли в Соединенных Штатах. Но я знаю, что это важное решение, и я знаю, что оно имеет важные долгосрочные экономические выгоды", - сказал Пайетт.

Посол США отметил, что добыча сланцевого газа в Украине создаст рабочие места и будет способствовать экономическому росту на протяжении многих десятилетий.

"Поскольку мы говорим здесь об инвестициях, которые будут приносить прибыль на протяжении многих лет, — если будут найдены ресурсы, если газ имеется в таких объемах, которых ожидают компании, и если правительство принимает на месте правильную политику, - это может создавать рабочие места и экономический рост на протяжении многих десятилетий", - сказал он.

По словам Пайетта, в свое время добыча сланцевого газа в США изменила «правила игры в стране».

"Это помогло нам добиться большей энергетической независимости, увеличить занятость в Соединенных Штатах и повысить конкурентоспособность американских компаний. Я очень оптимистично отношусь к тому, что эти новые энергетические факторы в Украине имеют потенциал осуществить то же самое, что будет хорошим для Америки, очень хорошим для Украины и особенно хорошим для общин, которые владеют этими ресурсами. Поэтому все это похоже на то, как нетрадиционный газ изменил правила игры в Америке. Это имеет потенциал, чтобы изменить правила игры в Украине", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение договоров о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с залежами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции при добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.