Главное за день: обзор топ-новостей

Проект резолюции ЕП призывает защитить Украину от давления Москвы

Проект резолюции Европарламента по делу давления на страны Восточного партнерства со стороны России содержит острую критику действий Москвы и призывает Европейскую Комиссию защитить Украину и другие государства этой программы от российского давления, предоставив "конкретные и действенные меры в поддержку партнеров".

Путин написал статью для New York Times

Тот факт, что силовое вмешательство во внутренние конфликты других стран стало для США обычным делом, настораживает, написал президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в газете New York Times. "Настораживает, что военное вмешательство во внутренние конфликты иностранных государств стало для США обычным делом. Разве это долгосрочные интересы Америки? Сомневаюсь. Миллионы людей по всему миру все чаще видят в Америке не модель демократии, а страну, которая использует только грубую силу, сбивала коалиции под девизом "кто не с нами, тот против нас", - написал Путин.

СМИ: США начали поставки вооружений отрядам сирийской оппозиции

ЦРУ США начало поставки вооружений отрядам сирийской оппозиции. Как сообщила в среду газета "Вашингтон пост", поставки легкого стрелкового оружия и начались две недели назад.

Синоптики прогнозируют Европе рекордно холодную зиму

Сразу несколько авторитетных метеослужб уже сейчас заявляют, что грядущая зима в Европе будет особенно суровой и продолжит список аномально холодных зим 21 века. Прогноз основан на расчете климатических индексов, из которых следует, что в регионе большую часть времени будет преобладать переход воздушных масс с севера и северо-востока.

ВАСУ лишил Маркова мандата народного депутата

Высший административный суд Украины удовлетворил иск экс-депутата Юрия Кармазина об отмене постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации Игоря Маркова народным депутатом Украины. Сам Марков считает, что, последовательно лишая нардепов мандатов, власть подписывает себе смертный приговор.

В Сумах в результате ДТП перевернулась маршрутка , 2 погибших ( фото )

В результате столкновения погибли две женщины - пассажирки маршрутки. Одна из них - 1958 года , личность другой устанавливается. Еще 15 других пассажиров маршрутки автомобилями «скорой помощи» были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Кроме того , в больницу в тяжелом состоянии доставлен пассажир иномарки. Оба водителя не пострадали.

Работы по добыче сланцевого газа в Украине могут начаться уже сегодня

Компания Royal Dutch Shell с сегодняшнего дня может юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добычи углеводородов на Юзовской площади в Украине. Такую возможность компания получила в ходе подписания представителями Royal Dutch Shell и «Надра Юзовский» операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.

Асад подтвердил, что Сирия готова отказаться от химоружия

Президент Сирии Башар Асад 12 сентября подтвердил, что его страна готова отказаться от химического оружия и подписать соглашение о его запрете. По его словам, Дамаск уже в ближайшее время направит в ООН документы о присоединении к соглашению о запрещении химического оружия.