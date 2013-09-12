В Сумах после смертельного ДТП с маршруткой госпитализировали 10 человек (видео)

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, 4 человека госпитализированы в нейрохирургию, 3 - в торакальное отделение, 2 - в ортопедическое, 1 - в реанимацию. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь, и от госпитализации они отказались.

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Также уже установлены личности обеих погибших женщин. Одна из них, 1958 года рождения, проживала на ул. Харьковская, вторая – ее подруга 1966 г. р. - жила на ул. Сумско-Киевских дивизий (СКД).

По данным ССО УМВД, водитель Jeely, по вине которого, предварительно, произошла авария - житель г. Донецк, 1966 г. р., - приехал в Сумы в отпуск к родителям. Ранее он не был судим и в ДТП не участвовал, его водительский стаж – около 20 лет. В момент аварии он вез отца на обследование в областную больницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумах около 7 часов утра на перекрестке улиц Ильинской и Черновола (Калинина) неподалеку от центрального автовокзала Сум водитель Geely, выезжая с со второстепенной дороги, не пропустил маршрутное такси №56, осуществлявшее перевозку по городскому маршруту «Химгородок – Ганновка». В это время светофоры на перекрестке работали в мигающем режиме. В результате столкновения маршрутка перевернулась, а иномарка врезалась в угол одноэтажного жилого дома. Погибли две женщины – пассажирки маршрутки, еще 15 пассажиров маршрутки автомобилями «скорой помощи» были доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен пассажир иномарки. Оба водителя не пострадали. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Видео: ТСН