Путин написал статью для New York Times

"С президентом США Бараком Обамой у нас складываются все более доверительные деловые и личные отношения. Я дорожу этим", - написал президент РФ Владимир Путин.

При этом он добавил, что внимательно ознакомился с обращением Обамы к нации от 10 сентября, сообщает РИА Новости.

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"И позволю себе пополемизировать с точкой зрения на американскую исключительность, которую он изложил, заявив, что проводимая США политика "отличает Америку от других. Вот что делает нас исключительными". Очень опасно вдохновлять людей на то, чтобы они считали себя исключительными, какой бы ни была мотивация", - написал Путин.

"Есть большие страны и мелкие страны, богатые и бедные, с глубокими демократическими традициями и еще ищущие свой путь к демократии. И их политика различается тоже. Мы все разные, но когда мы просим благословения у Господа, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными", - добавил российский лидер.