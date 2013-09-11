Главное за день: обзор топ-новостей

Обама считает, что если не вмешаться, то Аль-Каида может укрепиться в Сирии

"Это правда, что некоторые из оппонентов (президента Сирии Башара) Асада являются экстремистами. Но "Аль-Каида" только усилится в более хаотичной Сирии, если люди увидят, что мир ничего не делает для предотвращения убийства мирных граждан", - сказал президент США Барак Обама, выступая с обращением к нации.

В США почтили память погибших 11 сентября

В 12-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 США чтят память жертв нападений. Вследствие террористических актов погибли почти три тысячи человек в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Атаки имели следствием длительную войну в Афганистане и привели к расширению возможностей государства в сфере наблюдения за обычными гражданами. В последнее время эти возможности стали предметом ожесточенной дискуссии.

Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Акции американского технологического гиганта Apple упали к концу торгов вторника на 2,3% после презентации сразу двух новых моделей популярного смартфона iPhone - флагманского iPhone 5S и бюджетного iPhone 5С, свидетельствуют данные бирж. Эксперты связывают снижение стоимости ценных бумаг с тем, что характеристики новых моделей Apple не удалось сохранить в тайне. В то же время, некоторые аналитики не исключают, что продажи двух новых моделей окажутся успешными.

В ЕС хотят наградить Сноудена премией Сахарова

Группа объединенных левых Европарламента планирует выдвинуть кандидатуру Эдварда Сноудена на получение премии имени Сахарова. "С людьми, которые раскрывают важную секретную информацию, нельзя обращаться как с преступниками, они нуждаться в нашей защите. Эдвард Сноуден рисковал своей жизнью, чтобы подтвердить то, что мы долгое время подозревали о массовом онлайн наблюдении, огромном скандале всех времен. Он раскрыл детали нарушений закона ЕС о защите персональных данных и фундаментальных прав ", - отметили в пресс-службе группы.

Кабмин одобрил проект бюджета-2014

Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, одобрил проект государственного бюджета на 2014 год с дефицитом 2,7%, ожидаемым ростом ВВП по итогам года - 3% и инфляцией - 8%. Объем госдолга в следующем году планируется ниже, чем в текущем - на уровне 32-32,5% ВВП.

Суд в США закрыл дело по иску Тимошенко

Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по иску экс-премьера Украины Юлии Тимошенко к ряду физических и юридических лиц из Украины и США, включая трейдера RosUkrEnergo (RUE) и ​​его совладельца Дмитрия Фирташа. Тимошенко обвинила Фирташа в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. По ее утверждению, между трейдером и компанией "Нафтогаз Украины" в ходе рассмотрения в Стокгольмском арбитраже, по итогам которого RUE были возвращены 12,1 миллиарда кубометров газа, имел место сговор. Американские компании использовались совладельцем RUE для отмывания денег, а также в схемах для сокрытия взяток, которые выплачивались украинским чиновникам, говорится в исковом заявлении.

В ТС готовы сотрудничать с Украиной, несмотря на ассоциацию с Евросоюзом

В Евразийской экономической комиссии - наднациональном органе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана - заявляют о готовности сотрудничать с Украиной. «Украина - сосед Таможенного союза и при любых разногласиях экономические отношения будут развиваться. Вопрос в том, какими темпами», - сказал директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Виктор Спасский.

Украина сократила транзит газа в Европу на 3%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, за январь-август 2013 сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 54,4 млрд куб м.

Тюремщики: Тимошенко в палате снова мерещится радиация

У экс-премьера Украины Юлии Тимошенко снова возникло предчувствие, что в больнице может быть радиация. Руководство Качановской колонии совместно с руководством больницы приняли решение о внеплановой проверке радиационного фона в медицинском учреждении, сообщили тюремщики, подчеркнув, что подозрения Тимошенко - это "полный абсурд".

В ГАИ хотят вернуть систему пересдачи экзаменов для повторного получения прав

В Госавтоинспекции Украины считают, что в закон об ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) необходимо вернуть систему пересдачи экзаменов и повторного получения прав, существовавшей в СССР. Также в ГАИ хотят ввести систему накопления водителями штрафных баллов.