Обама считает, что если не вмешаться, то Аль-Каида может укрепиться в Сирии

Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с обращением к нации, сообщает РИА Новости.

"Это правда, что некоторые из оппонентов (президента Сирии Башара) Асада являются экстремистами. Но "Аль-Каида" только усилится в более хаотичной Сирии, если люди увидят, что мир ничего не делает для предотвращения убийства мирных граждан", - сказал Обама.

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По его мнению, большинство сирийских оппозиционеров представляют собой умеренную политическую силу.

"И после какой бы то ни было военной акции мы удвоим наши усилия, чтобы достичь политического решения", - заявил президент США.