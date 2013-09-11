Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Стоимость одной акции к завершению сессии на бирже NASDAQ опустилась до 494,64 доллара. В прошлом году после презентации iPhone 5 акции Apple смогли установить исторический рекорд в 705 долларов, сообщают РИА Новости.

Эксперты связывают снижение стоимости ценных бумаг с тем, что характеристики новых моделей Apple не удалось сохранить в тайне. В то же время, некоторые аналитики не исключают, что продажи двух новых моделей окажутся успешными.

По теме: Стали известны цены на iPhone 5C и iPhone 5S без контракта

"У iPhone 5С есть потенциал для того, чтобы вернуть компанию на путь роста прибыли. Apple стоит более агрессивно вести себя в сегменте массовых устройств, где сейчас больше всего возможностей", - считает аналитик ISI Group Брайан Маршалл (Brian Marshall), которого цитирует агентство MarketWatch.

Продажи новых моделей в США и еще восьми странах начнутся 20 сентября. Стоимость iPhone 5S без контракта в США составит 649, 749 и 849 долларов соответственно за модели с 16, 32 и 64 Гбайт встроенной памяти. Цена iPhone 5C без контракта в США составит 550 и 650 долларов на модели с 16 и 32 Гбайт памяти соответственно.