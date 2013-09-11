BBC: В США чтят память погибших 11 сентября

Вследствие тех террористических актов погибли почти три тысячи человек в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, сообщает BBС Украина.

Президент Барак Обама посетит мемориал жертв теракта у Пентагона. Во время торжеств речей обычно не произносит ни один политик.

Атаки были следствием длительной войны в Афганистане и привели к расширению возможностей государства в сфере наблюдения за обычными гражданами. В последнее время эти возможности стали предметом ожесточенной дискуссии.

Отдельные торжества запланированы вблизи Шэнксвилла, что в Пенсильвании. Их проведут в честь пассажиров и команды рейса United Flight 93, которые прибегли к борьбе с террористами, помешав им протаранить цель, которой, как считается, должен был стать Белый дом или дом Капитолия США.

В результате самолет упал на поле в 120 км юго-западнее Питтсбурга. 33 пассажира и семь членов экипажа погибли.

В этом году торжества проходят одновременно с окончанием строительных работ на новой башни Всемирного торгового центра и в музее, посвященном атакам .

Во вторник заложили краеугольный камень в гостевой центр национального мемориального парка в честь "Рейса № 93".

Здание планируют открыть в конце 2015 года. Оно будет как будто расколотым на две части - там, где над ним пролетал самолет.