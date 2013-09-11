В ГАИ хотят вернуть систему пересдачи экзаменов для повторного получения прав

Также в ГАИ предлагают внедрить систему накопления водителями штрафных баллов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Центра безопасности дорожного движения ГАИ МВД Украины Сергей Будник заявил сегодня на круглом столе в газете "Комсомольская правда в Украине".

По его словам, после принятия в 2008 году новых ПДД повторность сдачи экзаменов на возобновление права управлять транспортным средством осталась только за создание аварийной ситуации и езду в нетрезвом состоянии.

"Было поручение подготовить закон о начислении штрафных баллов. Такой закон разработан и внесен в Верховную Раду, но, к сожалению, почему-то был отклонен народными депутатами. И сегодня у нас получается ситуация, что водители по пятьдесят раз нарушают, платят штраф и никакой ответственности не несут. Поэтому вопрос введения штрафных баллов требует урегулирования - для того, чтобы человек чувствовал ответственность", - сказал Будник.