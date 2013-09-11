Тюремщики: Тимошенко в палате опять мерещится радиация

Об этом она сегодня сообщила главному врачу ЦКБ «Укрзализныци» М.Афанасьеву, сообщают в Государственной пенитенциарной службе Украины.

«Подобные утверждения от осужденной является полным абсурдом, поскольку радиационный фон в помещениях больницы, во-первых, неоднократно проверялся, во-вторых, ЦКБ - это медицинское учреждение, в котором постоянно на стационарном лечении, кроме осужденной Тимошенко, находятся еще сотни людей, и проверки не только радиационного фона, но и другие (санитарно-эпидемиологические) осуществляются здесь постоянно», - заявили в ГПтСУ.

«Однако, учитывая специфичность поведения осужденной, которая неоднократно делала провокационные заявления типа требования проверить ее косметику по содержанию мышьяка, руководством Качановской колонии совместно с руководством больницы принято решение об организации внеплановой проверки радиационного фона в медицинском учреждении», - сообщили в службе.

Такая проверка будет проведена сегодня в ближайшие несколько часов.

Напомним, что ранее замеры радиационного фона в больнице делали представители СМИ 15 сентября 2012 года - радиационный фон был ниже допустимой нормы.