Главное за день: обзор топ-новостей

Сирийская оппозиция отвергла предложение РФ по химоружию

Сирийская оппозиция считает неприемлемым предложение России о передаче химоружия под международный контроль. Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Дамаск передать химоружие под международный контроль, договориться об уничтожении арсенала и присоединения к Организации по запрещению химического оружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент США Барак Обама выразил интерес к предложению России.

МИД отрицает существование поставок военных товаров в Сирию из Украины

МИД Украины заявляет, что в течение 2012-2013 гг никаких поставок или транзита из РФ по территории нашего государства товаров военного назначения в Сирию не осуществлялось. В частности, в документе подчеркивается, что в Украине с глубокой обеспокоенностью и тревогой наблюдают за развитием ситуации в Сирийской Арабской Республике, уровень напряженности в которой постоянно растет.

Опрос: 29% россиян считают Украину территории РФ

44% россиян готовы назвать русскими украинцев и белорусов, проживающих на территории России, 56% опрошенных сообщили, что Крым - это Россия, а 29% считают, что Украина является территорией РФ.

В МИД ничего не знают о задержании Мельника в США

У Министерстве иностранных дел Украины нет информации о задержании в США бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника. "По сообщению консульских учреждений Украины в США, никакой информации относительно задержания упомянутого гражданина в посольство и консульские учреждения Украины не поступало", - сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнис.

В Украине хотят ввести обязательное страхование туристов

Украина может ввести обязательное медицинское страхование туристов и их страхование от несчастных случаев. Соответствующая инициатива содержится в законопроекте , разработанном Государственным агентством по туризму и курортам ( Гостуризмкурорт ) . Согласно проекту закона , для туристов , выезжающих в другую страну , минимальный размер страховой суммы по договорам обязательного медицинского страхования составляет не менее 30 тыс. евро, а по договорам обязательного страхования от несчастного случая не менее 3 тыс. евро для одного человека.

Сирия согласилась передать химоружие под международный контроль

Премьер-министр Сирии Ваэль аль-Хальк 10 сентября заявил, что его страна поддерживает предложение России передать все сирийское химическое оружие под международный контроль. По словам главы правительства, Дамаск пойдет на этот шаг ради того, чтобы «сохранить жизнь сирийцев». Ранее российское предложение приветствовал министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, который находился с визитом в Москве. Россия, в свою очередь, уже объявила, что попросила Дамаск в сжатые сроки разработать конкретный план передачи складов с химоружием под контроль международного сообщества, а также дальнейшего его уничтожения.

Среди украинцев - в полтора раза больше самоубийц, чем жертв ДТП

Государственная служба статистики подсчитала, что в 2012 году добровольно ушли из жизни более 9 тыс. украинском. Это в в 2,7 раза больше, чем погибло за девять лет войны в Афганистане. При этом, каждая пятая смерть от неестественных причин в Украине - это самоубийство. Этот показатель в 1,5 раза превышает уровень смертности в результате ДТП.

Обама готов отложить удар по Сирии

Президент США Барак Обама разъяснил журналистам позицию Америки по сирийскому вопросу в связи с новой инициативой Москвы о передаче контроля над сирийским химическим оружием под контроль международного сообщества. Глава Белого дома заявил, что по-прежнему предпочел бы дипломатическое урегулирование ситуации. Также сообщается, что рейтинг Обамы упал до рекордно низкого уровня.

Россия официально отказалась от украинского полигона НИТКА - источник

Россия официально проинформировала украинскую сторону о том, что, начиная с 2014 года, больше не планирует использовать полигон НИТКА для подготовки летчиков в интересах авиации Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Единственный созданный в СССР тренировочный авиакомплекс расположен на аэродроме Новофедоровка (близ города Саки в Крыму). После распада СССР он перешел к Украине. Соглашение между правительствами Украины и России об использовании полигона было подписано в феврале 1997 года.

Сенат США отложил голосование по Сирии

Американский Сенат отложил согласование военной операции против Сирии. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Гарри Рид. Ожидалось, что процедурное голосование по сирийскому вопросу состоится уже в среду, 11 сентября, но Рид выразил желание избежать спешки, чтобы президент Барак Обама успел объяснить свою позицию каждому сенатору. Заявление Рида прозвучало в понедельник, после того, как стало известно об инициативе Москвы, предложившей передать сирийское химическое оружие под контроль международного сообщества, а затем уничтожить его. Дамаск отреагировал на это предложение с энтузиазмом.