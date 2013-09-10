Россия официально отказалась от украинского полигона НИТКА - источник

Об этом сообщил РИА Новости во вторник высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

В Ейске (Краснодарский край) уже завершается строительство российского комплекса НИТКА. Так, в середине июля этого года самолеты МиГ-29КУБ совершили первые тренировочные полеты, имитирующие заход на посадку на авиационную палубу этого полигона.

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"Украинская сторона проинформирована о том, что полигон взлетно-посадочных систем НИТКА в Крыму, начиная с 2014 года и в дальнейшем использовать для подготовки летчиков авиации российского Военно-морского флота не планируется", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские партнеры в ответ уже заявили о готовности прекратить действие российско-украинского межправительственного соглашения от 1997 года, регламентирующего использование полигона НИТКА.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков сообщил, что российский тренажер в Ейске начнет функционировать на рубеже 2013-2014 годов. Григорий Нагинский, занимавший пост директора Спецстроя, заявлял агентству, что самолеты начнут летать на российском тренажере в сентябре-августе 2013 года.

Справка. Авиационный комплекс НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) используется для подготовки летчиков палубной авиации. Единственный созданный в СССР тренировочный авиакомплекс находится на аэродроме Новофедоровка (близ города Саки в Крыму). После распада СССР он перешел к Украине. Соглашение между правительствами Украины и России об использовании полигона было подписано в феврале 1997 года.