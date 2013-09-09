Грищенко: Украина выступает за укрепление режима ядерного нераспространения

В ходе встречи Зербо подчеркнул, что осуществление им одного из первых визитов в новой должности в Украину символизирует важную роль и место нашего государства в глобальных усилиях по достижению целей ядерного разоружения и нераспространения.

«Вашему примеру должны следовать другие государства, поскольку Украина играет значительную роль в содействии укреплению глобальной безопасности и мира», – подчеркнул Зербо.

Поздравив Зербо с назначением, Грищенко отметил, что «Украина всегда была и остается активным участником процессов укрепления режима ядерного нераспространения».

В этой связи стороны выразили надежду на присоединение к Договору других стран в ближайшем будущем.