Грищенко: Украина выступает за укрепление режима ядерного нераспространения
22:12, 09 сентября 2013Политика
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Украина выступает за укрепление режима ядерного нераспространения. Это подчеркнул вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко во время встречи новоназначенным исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) доктором Лассина Зербо.
Грищенко: Украина всегда была и остается активным участником процессов укрепления режима ядерного нераспространения
В ходе встречи Зербо подчеркнул, что осуществление им одного из первых визитов в новой должности в Украину символизирует важную роль и место нашего государства в глобальных усилиях по достижению целей ядерного разоружения и нераспространения.
«Вашему примеру должны следовать другие государства, поскольку Украина играет значительную роль в содействии укреплению глобальной безопасности и мира», – подчеркнул Зербо.
Поздравив Зербо с назначением, Грищенко отметил, что «Украина всегда была и остается активным участником процессов укрепления режима ядерного нераспространения».
В этой связи стороны выразили надежду на присоединение к Договору других стран в ближайшем будущем.
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