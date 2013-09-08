Янукович и Азаров даже в поздравлении упомянули энергетическую зависимость

«Убежден, что и в дальнейшем благодаря вашему упорному труду и профессионализму будут успешно решаться вопросы по введению энергосберегающих технологий, уменьшению зависимости от импорта и стабильности поставок газа потребителям», - подчеркивается в поздравлении Президента, размещенном на его сайте.

Янукович подчеркнул, что нефтегазовая отрасль является надежным звеном топливно-энергетического комплекса государства, добавив, что «значительные ресурсы, транспортная инфраструктура, мощный кадровый и научный потенциал обеспечивают развитие отечественной индустрии и надлежащий транзит энергоносителей на международных рынках».

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В свою очередь Азаров отметил, что одними из важнейших факторов развития нефтегазовой отрасли является увеличение объема собственной добычи углеводородного сырья и проведение модернизации отечественной газотранспортной системы.

«Выполнение таких задач позволит повысить уровень энергетической безопасности нашего государства и обеспечить бесперебойный и надежный транзит газа по территории Украины», - подчеркивается в поздравлении премьера, обнародованном на Правительственном портале.

«На сегодняшний день благодаря именно Вашим усилиям добыча углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей осуществляется при помощи технологического оборудования последнего поколения, а в разработке месторождений сланцевого газа в Украине заинтересованы всемирно известные компании, которые готовы привлекать инвестиции и внедрять инновационные технологии в реализацию амбициозных проектов», - подчеркнул Азаров.

В то же время он подчеркнул, что наряду с наращиванием собственной ресурсной базы необходимо обеспечить уменьшение техногенной нагрузки на окружающую природную среду и гражданскую защиту в сфере техногенной безопасности топливно-энергетического комплекса.

«Путь к достижению полной энергетической независимости нашего государства очень непростой, но мы вынуждены его пройти. Поэтому труд каждого из Вас – это весомый вклад для достижения этой цели», - подчеркнул Азаров.

Президент и премьер пожелали работникам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности здоровья, счастья, оптимизма и новых достижений во имя Украины.