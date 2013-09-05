Янукович требует от чиновников улучшения жизни людей

«Мои требования всегда будут направлены на улучшение жизни людей», - сказал Янукович во время встречи с кандидатами на должность председателей районных государственных администраций, сообщает пресс-служба Президента Украины.

По его убеждению, руководители местных органов власти должны принимать участие в разработке механизмов реализации государственной политики.

Глава государства отметил, что работа представителей власти должна быть нацелена на результат. По его словам, Украина по сравнению с соседними странами уже имеет определенные достижения в экономике. Президент назвал одним из главных достижений власти рост уровня жизни людей.

«Это наш с вами долг, святая обязанность - чтобы люди лучше жили, и государство становилось сильнее. Это наш долг перед нашими детьми, перед старшим поколением, перед нашими учителями и перед нашей совестью», - подчеркнул Янукович.