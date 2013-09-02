Украинской гривне исполнилось 17 лет

На фабрике в Малине, на Житомирщине, перерабатывают бумагу, из которой потом сделают деньги, тестируют ее фактуру и наносят водяные знаки. За 17 лет внешний вид купюр менялся трижды, сообщают ФАКТЫ. ICTV.

Узбекский или турецкий хлопок, итальянское оборудование и 40 украинских работников, за один день здесь могут изготовить бумаги на 9 миллионов банкнот.

Сырье для денег - именно хлопок, ибо содержание целлюлозы в нем 94%. Сначала его отбеливают, затем варят - буквально стирают. Главное - сохранить потенциал волокна, от него зависит прочность бумаги и четкость защитных знаков. Большинство процессов автоматизированы, однако без человеческой силы не обойтись.

За некоторыми станками гул достигает 82 децибел. Это единственная опасность, за которую исправно дают компенсацию.

Это дополнительные выходные дни, молочные продукты, все, что предусмотрено законом», - говорит директор Фабрики банкнотной бумаги НБУ Василий Ищенко.

Последний раз дизайн украинской гривни меняли в течение 2003 - 2007-х лет. Новое поколение купюр появляется каждое десятилетие, поэтому украинцев скоро ждут новые банкноты - более защищенные и плотные.