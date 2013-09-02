Прокуратура выявила нарушения в деятельности Минсоцполитики

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что прокурорскими проверками установлено, что оздоровительные услуги получили лишь 23% детей-инвалидов.

В ГПУ напоминают, что этим летом нуждались в оздоровлении более 4 млн детей школьного возраста. Воспользоваться отдыхом во внегородских лагерях смогли лишь 25% из них, еще половина посещала заведения дневного пребывания, временно созданные в школах, интернатах, детских садах, в которых условия не способствуют восстановлению здоровья подростков.

ГПУ отмечает, что вопреки требованиям Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» не охвачены оздоровлением дети в возрасте с 4 до 6 лет и молодежь с 17 до 18 лет, которых в государстве более 1 млн.

Такое состояние сложилось в силу того, что центральными органами власти и органами местного самоуправления не приняты исчерпывающие меры по развитию детских оздоровительных заведений, сеть которых на сегодняшний день составляет 803 учреждения, и не созданы в них безопасные условия.

В прокуратуре отмечают, что Министерство социальной политики медлит с разработкой Государственной целевой программы оздоровления и отдыха детей и развития сети детских оздоровительных заведений. Для санаторно-курортного оздоровления детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, которых в Украине почти 500 тыс., Министерством социальной политики закуплено только 58 тыс. путевок, или для каждого девятого такого ребенка.

По результатам проверки прокурорами начаты 6 уголовных производств по фактам направления в оздоровительные учреждения за государственные средства детей, которые не имели льгот. Также установлено, что органы исполнительной власти допускают незаконную аренду или использование земель и имущества внегородских оздоровительных заведений. По таким фактам начаты 2 уголовных производства, заявлено 12 исков относительно предупреждения отчуждения почти 22 га земель детских заведений.

В детских здравницах обнаружены факты некачественного питания детей, неудовлетворительных условий их проживания, ненадлежащей организации досуга подростков.

Из-за бездеятельности органов власти Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской областей, городов Киева и Севастополя в этом году не обеспечено оздоровление более 2 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

ГПУ сообщает, что министру социальной политики Наталии Королевский внесено представление об устранении нарушений.