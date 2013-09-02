Премьер Грузии рассказал, почему хочет уйти из политики

Ранее премьер не раз заявлял, что намерен вскоре покинуть политику, сообщает РИА Новости.

После парламентских выборов в октябре 2012 года утвержденный на пост премьера страны Иванишвили заявлял, что уйдет из политики через год, максимум - два. Однако он не раз менял решение по поводу сроков.

В письме премьер заявляет, что считает свои функции премьера и лидера коалиции выполненными. По его словам, он уйдет из политики, когда убедится, что президентские выборы, назначенные на 27 октября 2013 года, прошли успешно.

"Я уйду тогда, когда буду уверен, что никто и ничто не сможет заставить нас сменить выбранный курс, когда все госорганы и должностные лица будут усиленно работать, когда я удостоверюсь, что страна стабильно развивается", - отмечено в письме премьера, распространенном его пресс-службой в понедельник.

Премьер не исключает, что может вернуться в политику. "Если будет необходимость, я готов снова включиться в активную политику, однако я уверен в том, что такой нужды не будет", - говорится в письме. По его словам, принять участие в парламентских выборах 2012 года его вынудили действия президента Михаила Саакашвили, а в частности "принятые им конституционные изменения, исходя из которых было явно видно его желание сохранить власть и остаться в руководстве".

По итогам парламентских выборов 2012 года к власти пришла коалиция "Грузинская мечта"во главе с Иванишвили, а "Единое национальное движение", возглавляемое Саакашвили, перешло в оппозицию. В соответствии с принятыми изменениями в конституцию Грузии, после инаугурации президента, которого изберут в 2013 году, власть в стране фактически перейдет к парламенту и правительству. Последнее станет высшим органом исполнительной власти.