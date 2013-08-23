Грузия заявляет о похищении своих граждан российскими военными

Об этом заявил руководитель информационно-аналитического департамента Грузии Давид Суджашвили.

По информации грузинской стороны, военные задержали жителей села Зегдулети, супругов Нану и Александра Церцвадзе, их несовершеннолетнего сына, а также Ираклия Меребашвили и еще одного человека, чья личность еще уточняется, сообщает Грузия-Онлайн.

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"Мы интенсивно работаем как с осетинской, так и российской сторонами при посредничестве Миссии ЕС и делаем максимум для того, чтобы они были освобождены в кратчайшие сроки. Что касается несовершеннолетнего, осетинская сторона нам сказала, что оставили его в селе у родственников, что требует перепроверки. Остальные четверо граждан переведены в изолятор", - заявил Суджашвили.

Информации о состоянии задержанных у грузинской стороны пока нет.